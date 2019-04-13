Трюдо и Макрон обсудили брексит и выборы в Европарламент

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий выход Великобритании из Евросоюза и выборы в Европарламент.

Об этом информирует пресс-служба канадского премьера, передаёт ТАСС.

Отмечается, что стороны обменялись взглядами по поводу сотрудничества в борьбе с насилием и экстремизмом.

«Также они поговорили о текущих политических событиях в Европе, в том числе о ситуации вокруг брексита, популизме и предстоящих выборах в Европейский парламент», — указано в сообщении.

Кроме того Трюдо обсудил с французским коллегой тему задержания двух граждан Канады в КНР.

Ранее премьер Канады и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле.

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