Трюдо и Макрон обсудили брексит и выборы в Европарламент
Об этом информирует пресс-служба канадского премьера, передаёт ТАСС.
Отмечается, что стороны обменялись взглядами по поводу сотрудничества в борьбе с насилием и экстремизмом.
«Также они поговорили о текущих политических событиях в Европе, в том числе о ситуации вокруг брексита, популизме и предстоящих выборах в Европейский парламент», — указано в сообщении.
Кроме того Трюдо обсудил с французским коллегой тему задержания двух граждан Канады в КНР.
Ранее премьер Канады и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле.