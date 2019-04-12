Военный совет Судана намерен уважать международные соглашения

Временный военный совет Судана готов уважать международные соглашения страны и сотрудничать с другими государствами.

«Временный военный совет готов уважать все международные соглашения и инструменты, а также региональные инструменты. Мы готовы в полной мере сотрудничать с международным сообществом для обеспечения стабильности, мира и мирного перехода (власти) на основе наших политических убеждений», — цитирует РИА Новости постпреда Судана при ООН Магди Ахмед Мофадаль Эльнура.

Ранее стало известно, что военный совет Судана не будет передавать отстранённого от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду.

Накануне армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.