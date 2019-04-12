Далай-лама выписан из больницы

Далай-лама выписан из больницы в Нью-Дели. Об этом информирует AFP со ссылкой на его представителя.

«Он был выписан из больницы в 8 часов утра. У него сейчас всё хорошо», — сообщил представитель. Dalai Lama is discharged from New Delhi hospital.@DalaiLama was being treated for a "light cough", aide says

https://t.co/YqPOwUr5Bvpic.twitter.com/q76VTYDKJN — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2019 г. Ранее стало известно, что Далай-лама XIV госпитализирован в индийском Нью-Дели. По словам секретаря Далай-ламы, «Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт в Дхарамсале».