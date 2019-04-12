Далай-лама выписан из больницы

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Далай-лама выписан из больницы в Нью-Дели. Об этом информирует AFP со ссылкой на его представителя.

«Он был выписан из больницы в 8 часов утра. У него сейчас всё хорошо», — сообщил представитель.

Ранее стало известно, что Далай-лама XIV госпитализирован в индийском Нью-Дели.

По словам секретаря Далай-ламы, «Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт в Дхарамсале».

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