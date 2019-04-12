CNN: Глава ЦРУ обсудила в Афганистане расширение присутствия разведки США
Отмечается, что Хаспель встретилась с официальными лицами правительства Афганистана, включая президента Ашрафа Гани и начальника разведки страны Масума Станекзы.
«Присутствие американской разведки в Афганистане тесно связано с военным присутствием США в стране, а базы США там обеспечивают защиту для этого разведывательного присутствия. Чтобы сохранить это присутствие или расширить его, если военные США действительно начнут сокращаться, потребуется, чтобы ЦРУ выделило стране больше ресурсов», — говорится в тексте.
В феврале сообщалось, что CША намерены сократить численность военнослужащих в Афганистане на 1000 человек в рамках плана командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера.