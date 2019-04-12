CNN: Глава ЦРУ обсудила в Афганистане расширение присутствия разведки США

На этой неделе директор ЦРУ Джина Хаспель посетила Афганистан, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе сохранение и, возможно, расширение разведывательного присутствия США в стране. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Хаспель встретилась с официальными лицами правительства Афганистана, включая президента Ашрафа Гани и начальника разведки страны Масума Станекзы.

«Присутствие американской разведки в Афганистане тесно связано с военным присутствием США в стране, а базы США там обеспечивают защиту для этого разведывательного присутствия. Чтобы сохранить это присутствие или расширить его, если военные США действительно начнут сокращаться, потребуется, чтобы ЦРУ выделило стране больше ресурсов», — говорится в тексте.

В феврале сообщалось, что CША намерены сократить численность военнослужащих в Афганистане на 1000 человек в рамках плана командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера.