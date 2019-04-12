ЕС призвал международных партнёров оказать влияние на стороны конфликта в Ливии
Об этом сообщается в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Евросовета.
«Европейский союз и его государства-члены призывают своих международных и региональных партнёров оказать свое влияние и направить заинтересованным сторонам недвусмысленный сигнал о том, что военного решения кризиса нет, а есть только политическое», — говорится в тексте.
Также Евросоюз призвал «все стороны немедленно прекратить все военные операции».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН о необходимости политического диалога в Ливии.