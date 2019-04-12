ЕС призвал международных партнёров оказать влияние на стороны конфликта в Ливии

Евросоюз призвал своих международных и региональных партнёров оказать влияние и направить сторонам конфликта в Ливии «недвусмысленный сигнал о том, что военного решения кризиса нет, а есть только политическое».

Об этом сообщается в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Евросовета.

«Европейский союз и его государства-члены призывают своих международных и региональных партнёров оказать свое влияние и направить заинтересованным сторонам недвусмысленный сигнал о том, что военного решения кризиса нет, а есть только политическое», — говорится в тексте.

Также Евросоюз призвал «все стороны немедленно прекратить все военные операции».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН о необходимости политического диалога в Ливии.