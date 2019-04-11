Юнкер: ЕС не станет пересматривать соглашение по брекситу на саммите в июне

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Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не станет пересматривать соглашение по брекситу на саммите в июне.

«В июне, когда мы встретимся снова, мы не будем вести переговоры заново между собой или с Великобританией... Соглашение по выходу должно соблюдаться полностью. Мы не хотим, чтобы соглашение по выходу было поставлено под сомнение», — цитирует CNN Юнкера. 

Ранее  председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.

Он отметил, что «это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение».

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