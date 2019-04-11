Мэй выразила надежду, что Британия покинет ЕС «как можно скорее»

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Британский премьер-министр Тереза Мэй надеется, что Великобритания покинет ЕС «как можно скорее». Об этом информирует The Associated Press.

«Великобритания и ЕС договорились в четверг отложить брексит до 31 октября, но Мэй заявила, что хочет уйти «как можно скорее», — говорится в тексте.

Она сообщила, что, если парламентарии поддержат её соглашение по брекситу, то Великобритания «всё ещё может покинуть (ЕС. — RT) до 30 июня — крайнего срока брексита, который она запросила у блока».

Ранее председатель Евросовета ДональдТуск сообщил, ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.

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