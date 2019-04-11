Мэй выразила надежду, что Британия покинет ЕС «как можно скорее»
«Великобритания и ЕС договорились в четверг отложить брексит до 31 октября, но Мэй заявила, что хочет уйти «как можно скорее», — говорится в тексте.
Она сообщила, что, если парламентарии поддержат её соглашение по брекситу, то Великобритания «всё ещё может покинуть (ЕС. — RT) до 30 июня — крайнего срока брексита, который она запросила у блока».
Ранее председатель Евросовета ДональдТуск сообщил, ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.