Мадуро сообщил, что договорился о помощи Венесуэле от Красного Креста

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что договорился о помощи стране со стороны Международного комитета красного креста (МККК).

«Вчера (во вторник) я встретился с президентом Международного комитета Красного креста. Мы говорили почти полтора часа», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он сообщил, что они «пришли к соглашению работать вместе, чтобы получить всю возможную гуманитарную помощь, которую нам могут привезти, уважая суверенитет нашей страны, без политизирования и политического манипулирования».

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала фарсом века ситуацию с доставкой гумпомощи США в Боливарианскую Республику.