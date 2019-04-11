Глава Боливии заявил, что США препятствуют диалогу в Венесуэле
«Правительство Мадуро и его люди хотят диалога. У меня есть информация, что венесуэльская оппозиция тоже хочет участвовать в диалоге. Но президент Трамп препятствует этому», — заявил Моралес.
Он также подчеркнул, что вмешательство Вашингтона было «открытой атакой на каналы диалога» в Венесуэле.
В конце февраля Моралес сравнил предоставление некоторыми странами гуманитарной помощи Венесуэле с «троянским конём» с целью интервенции и военной провокации.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Боливарианской Республике.