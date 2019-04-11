Глава Боливии заявил, что США препятствуют диалогу в Венесуэле

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Глава Боливии Эво Моралес в интервью Anadolu заявил, что Соединённые Штаты препятствуют диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле.

«Правительство Мадуро и его люди хотят диалога. У меня есть информация, что венесуэльская оппозиция тоже хочет участвовать в диалоге. Но президент Трамп препятствует этому», — заявил Моралес.

Он также подчеркнул, что вмешательство Вашингтона было «открытой атакой на каналы диалога» в Венесуэле.

В конце февраля Моралес сравнил предоставление некоторыми странами гуманитарной помощи Венесуэле с «троянским конём» с целью интервенции и военной провокации.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Боливарианской Республике.

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