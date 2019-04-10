Спикер парламента Ливии не видит возможности достижения мира с Триполи

Спикер палаты представителей парламента в ливийском Тобруке Акила Салех Иса заявил, что не видит возможности достижения мира в стране, пока контроль над Триполи не перейдёт в руки Ливийской национальной армии (ЛНА).

Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, парламент Ливии и поддерживающая его Ливийская национальная армия «уверены в невозможности достижения договора, пока эти группы (правительства. — RT) действуют в столице».

Ранее стало известно, что ЛНА установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи. Также сообщалось, что ЛНА сбила самолёт правительственных сил Триполи.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.