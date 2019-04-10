Эксперт оценил заявление Помпео о возможной закупке Египтом российских Су-35

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.

«Я глубоко убежден: помимо того, что Соединённые Штаты обеспокоены превосходством вооружения и боевой техники Российской Федерации сегодня, ещё их беспокоят экономические причины роста интереса к вооружению и боевой технике, притом дорогостоящей, на рынках вооружений», — сказал Кошкин.

Он не исключил, что Вашингтон будет оказывать на Каир всяческое давление.

По мнению эксперта, Египет станет бороться за эту сделку, а у США есть последний шанс показать свои возможности всему миру.

Ранее Помпео выразил надежду, что власти Египта «решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок».

В марте газета «Коммерсантъ» сообщала, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35. По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд.

По данным источников, соответствующее соглашение вступило в силу в конце 2018 года. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что Москва и Каир во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.