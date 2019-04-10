Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Турции об истребителях F-35

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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять F-35.
Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Турции об истребителях F-35
  • Reuters

«Турки обратят внимание на российские Су-35 и МиГ-35 — по своим характеристикам они не уступают американским истребителям. Более того — по ряду характеристик ещё их и превосходят», — сказал Леонков.

По его словам, Вашингтон сам толкает Анкару к расширению военно-технического сотрудничества с Москвой, и даже санкции за покупку российских вооружений Турцию вряд ли испугают.

Ранее Чавушоглу не исключил возможность заключения ещё одной сделки с Россией по С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран из-за покупки С-400.

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