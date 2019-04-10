Делегация из Сирии приедет в Москву на конференцию по безопасности
- Reuters
«Большая делегация в области безопасности будет присутствовать. Будет на высшем уровне, но пока непонятно, будет господин министр или нет. Но встреча будет на высшем уровне. САР будет присутствовать, будет официальная делегация», — сказал Хаддад.
В марте Минобороны России пригласило представителей НАТО на VIII Московскую конференцию по безопасности.
В апреле заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что страны Североатлантического альянса отказались прислать своих представителей на конференцию.