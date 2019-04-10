Делегация из Сирии приедет в Москву на конференцию по безопасности

Сирийская делегация высокого уровня приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, которая состоится с 23 по 25 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла Сирии в России Рияда Хаддада.

«Большая делегация в области безопасности будет присутствовать. Будет на высшем уровне, но пока непонятно, будет господин министр или нет. Но встреча будет на высшем уровне. САР будет присутствовать, будет официальная делегация», — сказал Хаддад.

В марте Минобороны России пригласило представителей НАТО на VIII Московскую конференцию по безопасности.

В апреле заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что страны Североатлантического альянса отказались прислать своих представителей на конференцию.