В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
По данным организации, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году до как минимум 690 в 2018 году.
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
В октябре 2018 года глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.
Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.