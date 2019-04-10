В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

Количество казней в мире уменьшилось в 2018 году на 31%. Об этом говорится в отчёте организации Amnesty International.

По данным организации, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году до как минимум 690 в 2018 году.

​«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.

В октябре 2018 года глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.