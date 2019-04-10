Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Они обсудили роль Саудовской Аравии в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, сохранение максимального давления на Иран, а также важность вопросов соблюдения прав человека», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.