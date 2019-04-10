Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем Востоке
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
«Они обсудили роль Саудовской Аравии в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, сохранение максимального давления на Иран, а также важность вопросов соблюдения прав человека», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.