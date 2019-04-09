Эксперт оценил решение палаты общин поддержать отсрочку брексита
- Reuters
«То, что палата общин одобрила план переноса брексита на конец июня, совершенно не означает, что подобную практику поддержит Европейский союз, там по этому поводу есть серьёзная дискуссия», — отметил эксперт.
Мартынов также добавил, что, поскольку в июне должны пройти выборы в Европарламент, это вызывает дополнительные сложности.
«С одной стороны, Великобритания пока член Евросоюза и должна на своей территории провести выборы депутатов в Европейский парламент, но, с другой стороны, она из него выходит»,— констатировал он.
Эксперт также отметил, что пока нет «рецепта решения этой дилеммы».
«Ясно только то, что Великобритания погружается в глубокий политический кризис на волне брексита, и как она будет из него выходить, неясно», — заключил Мартынов.
Ранее палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.