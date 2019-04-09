Эксперт оценил решение палаты общин поддержать отсрочку брексита

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал решение палаты общин поддержать инициативу Терезы Мэй об отсрочке брексита до 30 июня.

«То, что палата общин одобрила план переноса брексита на конец июня, совершенно не означает, что подобную практику поддержит Европейский союз, там по этому поводу есть серьёзная дискуссия», — отметил эксперт.

Мартынов также добавил, что, поскольку в июне должны пройти выборы в Европарламент, это вызывает дополнительные сложности.

«С одной стороны, Великобритания пока член Евросоюза и должна на своей территории провести выборы депутатов в Европейский парламент, но, с другой стороны, она из него выходит»,— констатировал он.

Эксперт также отметил, что пока нет «рецепта решения этой дилеммы».

«Ясно только то, что Великобритания погружается в глубокий политический кризис на волне брексита, и как она будет из него выходить, неясно», — заключил Мартынов.

Ранее палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.