Эксперт оценил решение палаты общин поддержать отсрочку брексита

Короткая ссылка
Людмила Минасова, Анастасия Румянцева
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал решение палаты общин поддержать инициативу Терезы Мэй об отсрочке брексита до 30 июня.
Эксперт оценил решение палаты общин поддержать отсрочку брексита
  • Reuters

«То, что палата общин одобрила план переноса брексита на конец июня, совершенно не означает, что подобную практику поддержит Европейский союз, там по этому поводу есть серьёзная дискуссия», — отметил эксперт.

Мартынов также добавил, что, поскольку в июне должны пройти выборы в Европарламент, это вызывает дополнительные сложности.

«С одной стороны, Великобритания пока член Евросоюза и должна на своей территории провести выборы депутатов в Европейский парламент, но, с другой стороны, она из него выходит»,— констатировал он.

Эксперт также отметил, что пока нет «рецепта решения этой дилеммы».

«Ясно только то, что Великобритания погружается в глубокий политический кризис на волне брексита, и как она будет из него выходить, неясно», — заключил Мартынов.

Ранее палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить