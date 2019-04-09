Туск предложил членам Евросовета обсудить отсрочку брексита

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Глава Европейского совета Дональд Туск предложил членам организации обсудить запрос британского премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке брексита. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
Туск предложил членам Евросовета обсудить отсрочку брексита
  • Reuters

«На прошлой неделе я получил письмо от премьер-министра Мэй с просьбой продлить срок действия статьи 50 до 30 июня 2019 года», — говорится в тексте.

Как отметил Туск, «в своём письме премьер-министр заявляет, что политика правительства Великобритании по-прежнему состоит в том, чтобы покидать ЕС упорядоченным образом».

«Учитывая риски, которые представляет собой брексит без сделки для частных лиц и предприятий по обе стороны канала Ла-Манш, я надеюсь, что мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы избежать этого сценария. Поэтому я предлагаю, чтобы мы рассмотрели просьбу премьер-министра Мэй о продлении на нашей встрече завтра», — заявил глава Евросовета.

Он также подчеркнул необходимость «обсудить альтернативное, более продолжительное расширение».

«Одним из вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться лишь сколько необходимое время, причём не более одного года», — добавил Туск.

Ранее палата общин парламента Великобритании одобрила план Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.

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