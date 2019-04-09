Эксперт прокомментировал ситуацию с брекситом

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Генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.
Эксперт прокомментировал ситуацию с брекситом
  • Reuters

«Что касается настроений в британском обществе, то они различны, как и в континентальной Европе. Да что тут говорить: даже в Консервативной партии есть силы, которые постоянно говорят о последствиях брексита», — заявил он.

По его словам, в результате в британском политическом истеблишменте идёт активная дискуссия, в ходе которой люди с определённой позицией по брекситу пытаются убедить соратников и противников в её правильности.

Как отметил Куликов, текущий обмен мнениями только подтверждает, что этот вопрос грозит тяжёлыми последствиями обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.

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