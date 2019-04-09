Визит главы МИД Ирландии в Москву отменён из-за брексита

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Ирландия уведомила Россию об отмене визита министра иностранных дел Саймона Коувени в Москву из-за ситуации вокруг брексита. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
Визит главы МИД Ирландии в Москву отменён из-за брексита
  • Reuters

«Нас информировали об отмене визита главы МИД Ирландии из-за брексита. Нас предупреждали, что такое может произойти. Ирландская сторона официально подтвердила, что ситуация с брекситом не разрешилась, соответственно, требуется присутствие на месте», — приводит ТАСС сообщение.

Ожидалось, что вице-премьер Ирландии, глава МИД Саймон Коувени 10—11 апреля посетит Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее палата общин британского парламента окончательно одобрила проект закона об отсрочке брексита, чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в письме к главе Евросовета Дональду Туску просила перенести дату брексита на 30 июня.

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