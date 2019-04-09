В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия. — RT)», — сказал он, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом российских Су-35.

В марте газета «Коммерсантъ» писала, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35. По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд.

По данным источников, соответствующее соглашение вступило в силу в конце 2018 года. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что Москва и Каир во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения.