Помпео считает иранского генерала Сулеймани террористом

Госсекретарь США Майк Помпео считает командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани террористом. Об этом он заявил в ходе беседы с Fox News.

«Да, он террорист», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.

Ранее США решили внести КСИР в список террористических организаций, а в ответ на это иранский МИД предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.

В МИД Сирии негативно оценили решение США по поводу КСИР, при этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал данный шаг.