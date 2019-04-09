Помпео считает иранского генерала Сулеймани террористом
«Да, он террорист», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.
Ранее США решили внести КСИР в список террористических организаций, а в ответ на это иранский МИД предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.
В МИД Сирии негативно оценили решение США по поводу КСИР, при этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал данный шаг.