Посол Палестины оценил «сделку века» США по Ближнему Востоку

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Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, является отходом от всех международных законов.

«Ключевые для нас вопросы статуса Иерусалима, возвращения палестинских беженцев и ликвидации нелегальных еврейских поселений в трамповской сделке не решаются», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Посол отметил, что Россия должна играть «ещё большую роль в ближневосточном урегулировании».

«Мы обращаемся к России с просьбой не допустить принятия «сделки века» в одностороннем порядке, как это было в случае с признанием Иерусалима столицей Израиля и переносом посольства США или с Голанскими высотами», — добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продвигаемую США «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.

В октябре 2018 года замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, вызывает сомнения.

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