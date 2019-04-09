Помпео совершит турне по странам Южной Америки

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе турне по Южной Америке посетит Чили, Парагвай, Перу и Колумбию. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь Майк Помпео посетит Чили, Парагвай, Перу и Кукуту в Колумбии с 11 по 15 апреля», — указывается в сообщении.

В частности, Помпео остановится 14 апреля в колумбийском городе Кукуте.

«Он посетит организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, чтобы оценить вызовы, сложившиеся в связи с закрытием границы», — уточнили в Госдепе.

В феврале вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приняли решение о временном закрытии трёх мостовых переходов в Колумбию. По её словам, мосты будут открыты, когда прекратятся «грубые акты насилия» в отношении Венесуэлы.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.