Пентагон не видит угрозы в решении Ирана по поводу военных США

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Представитель Пентагона Ребекка Ребейрих заявила РИА Новости, что в американском ведомстве не видят угрозы в решении Ирана признать военное командование США на Ближнем Востоке террористической организацией.

По её словам, Министерство не меняло в связи с этим свои правила, касающиеся боевых действий.

«Правила боевых действий Министерства обороны не изменились в результате этого заявления. У нас нет никакой заслуживающей доверия информации, чтобы имелась какая-либо непосредственная угроза», — сказала она.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций. Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.

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