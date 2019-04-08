В Словакии с 1 сентября запретят выступления животных в цирках

Дрессировка и выступления в цирках и других общественных местах Словакии животных, кроме собак, кошек и домашних хорьков, будут запрещены с 1 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Министерства сельского хозяйства и развития села (МСХРС) страны.

«Данное решение принято в соответствии с вошедшим в обращение с 1 января этого года законом о ветеринарной охране, который определяет животных в качестве «живых и эмоциональных существ», — говорится в тексте.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой данного закона.