В Словакии с 1 сентября запретят выступления животных в цирках
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Министерства сельского хозяйства и развития села (МСХРС) страны.
«Данное решение принято в соответствии с вошедшим в обращение с 1 января этого года законом о ветеринарной охране, который определяет животных в качестве «живых и эмоциональных существ», — говорится в тексте.
В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой данного закона.