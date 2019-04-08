Винник заявил о нежелании сотрудничать с США и Францией

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Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, заявил, что не намерен сотрудничать с представителями властей Франции и США. Об этом сообщает газета «Известия».

Винник ответил на вопрос о том, пытались ли на него выйти представители американских или французских властей.

«Так сложилось ситуация, что выходить на меня не имеет никакого смысла, так как я неоднократно заявлял и своими действиями показывал, что сотрудничать с французами или американцами не буду», — заявил он. 

Также россиянин отметил, что США давили на власти Греции с помощью СМИ. Он добавил, что теперь, когда «обстоятельства и факты говорят в его пользу, скрывать весь ужас вокруг его дела уже невозможно». 

По словам Винника, «правда на его стороне». 

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