Винник заявил о нежелании сотрудничать с США и Францией
Винник ответил на вопрос о том, пытались ли на него выйти представители американских или французских властей.
«Так сложилось ситуация, что выходить на меня не имеет никакого смысла, так как я неоднократно заявлял и своими действиями показывал, что сотрудничать с французами или американцами не буду», — заявил он.
Также россиянин отметил, что США давили на власти Греции с помощью СМИ. Он добавил, что теперь, когда «обстоятельства и факты говорят в его пользу, скрывать весь ужас вокруг его дела уже невозможно».
По словам Винника, «правда на его стороне».
Также россиянин рассказал, почему приостановил голодовку.