Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США

Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.

«Я рассчитываю баллотироваться в 2020 году», — сказал политик в беседе с телеканалом CNN.

По его словам, онкологическое заболевание ему диагностировали на ранней стадии.

«Не думаю, что это помешает моим предвыборным поездкам», — добавил сенатор.

Кроме того, как ранее сообщало издание The Wall Sreet Journal, бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.