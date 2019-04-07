Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США
- Reuters
«Я рассчитываю баллотироваться в 2020 году», — сказал политик в беседе с телеканалом CNN.
По его словам, онкологическое заболевание ему диагностировали на ранней стадии.
«Не думаю, что это помешает моим предвыборным поездкам», — добавил сенатор.
Кроме того, как ранее сообщало издание The Wall Sreet Journal, бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.