Британский принц прошёл трёхнедельную стажировку в спецслужбах

Герцог Кембриджский, принц Уильям на протяжении трёх недель проходил стажировку в службах безопасности Великобритании — Ми-6, Ми-5 и Центре правительственной связи. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что в ходе первой недели принца Уильяма ознакомили с работой службы внешней разведки МИ-6. Во время второй недели стажировки — в МИ-5 — герцога ознакомили с методами защиты национальной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом.

При этом третью неделю он провёл в Центре правительственной связи, отвечающего за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и армии Великобритании.

«Время, проведённое в наших службах безопасности и разведки, понимание большого жизненного вклада, который они вносят в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом», — отметил британский принц.

Ранее сообщалось, что сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила мальчика.