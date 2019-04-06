Пакистан освободит из тюрем 360 граждан Индии в качестве жеста доброй воли

Пакистан намерен освободить в апреле 360 граждан Индии, большинство из которых являются рыбаками, задержанными и осуждёнными за лов в пакистанских территориальных водах.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Мохаммада Фейсала.

«Мы делаем это в качестве жеста доброй воли и рассчитываем, что Индия ответит на него», — сказал он.

Отмечается, что индийских граждан будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля.

27 февраля в армии Пакистана сообщили, что два самолёта ВВС Индии были сбиты в пакистанском воздушном пространстве. В МИД Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии.