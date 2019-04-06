США продолжат постоянные контакты с Китаем по вопросам торговли

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Соединённые Штаты и Китай намерены продолжать переговоры по торговым вопросам, по которым ещё не удалось договориться.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Соединённые Штаты и Китай провели продуктивные встречи и достигли успехов во многих ключевых вопросах. Но много работы ещё предстоит впереди, и главы министерств и ведомств, их заместители и члены делегаций будут находиться в непрерывном контакте, чтобы разрешить ещё нерешённые вопросы», — отмечается в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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