Помпео призвал Францию не повышать налоги для технологических компаний

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Франции не причинять вред американскому бизнесу увеличением налога на цифровые сервисы таких компаний, как Facebook и Apple.

Как сообщает AFP, Помпео выступил против подобных налогов во время встречи с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом в Вашингтоне.

«Госсекретарь Помпео призвал Францию не утверждать налог на цифровые услуги, который негативно отразится на крупных американских технологических компаниях и французских гражданах, которые их используют», — цитирует агентство Госдепартамент.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.