Помпео призвал Францию не повышать налоги для технологических компаний
- Reuters
Как сообщает AFP, Помпео выступил против подобных налогов во время встречи с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом в Вашингтоне.
«Госсекретарь Помпео призвал Францию не утверждать налог на цифровые услуги, который негативно отразится на крупных американских технологических компаниях и французских гражданах, которые их используют», — цитирует агентство Госдепартамент.
Ранее Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.