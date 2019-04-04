Вице-президент Венесуэлы заявил, что Путина всегда ждут в латиноамериканской стране

Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес заявил, что российского лидера Владимира Путина всегда ждут в латиноамериканской стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу сказать, что президента России всегда ждут в Венесуэле», — сказал он.

Соответствующее заявление Менендес сделал во время общения с журналистами в кулуарах многоотраслевого российско-венесуэльского бизнес-форума в рамках XIV заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что власти Венесуэлы нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Россией.