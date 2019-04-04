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Вице-президент Венесуэлы заявил, что Путина всегда ждут в латиноамериканской стране

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Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес заявил, что российского лидера Владимира Путина всегда ждут в латиноамериканской стране.
Вице-президент Венесуэлы заявил, что Путина всегда ждут в латиноамериканской стране
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу сказать, что президента России всегда ждут в Венесуэле», — сказал он.

Соответствующее заявление Менендес сделал во время общения с журналистами в кулуарах многоотраслевого российско-венесуэльского бизнес-форума в рамках XIV заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что власти Венесуэлы нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Россией.

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