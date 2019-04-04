Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР

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Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.

«В 4:30 вечера (11:30 мск. — RT) президент встретится с вице-премьером Китайской Народной Республики Лю Хэ», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле.

В свою очередь, Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина королём Китая, а также рассказал, что находится в хороших отношениях с главой КНР.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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