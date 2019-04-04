Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США. Об этом в своём микроблоге Twitter сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«Рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового пресс-секретаря. Её опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в области внешней политики и национальной безопасности принесёт пользу Америке. Добро пожаловать в нашу команду Морган», — написал Помпео.

Ранее Fox News сообщал, что «Ортагус была экспертом Fox News, но на прошлой неделе отошла от этой роли, когда начались разговоры о её назначении в Госдепартаменте».

В конце марта Помпео сообщил, что Науэрт перешла на работу в образовательную программу «Фулбрайт».