Россия и Венесуэла подчеркнули необходимость невмешательства в дела Каракаса

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе консультаций с коллегой из Венесуэлы Феликсом Пласенсией обсудил актуальные вопросы повестки дня, а также сотрудничество Москвы и Каракаса в международных организациях.
Россия и Венесуэла подчеркнули необходимость невмешательства в дела Каракаса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба МИД России.

«Вновь подтверждена принципиальная позиция двух стран в пользу урегулирования политических разногласий в Венесуэле мирным путём посредством налаживания инклюзивного диалога между политическими силами», — указано в тексте.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в контексте инициативы Боливарианской Республики по созданию неформальной группы стран в поддержку в том числе Устава ООН «подчеркнута необходимость уважения... государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в том, что в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы в Латинской Америке может повториться Карибский кризис.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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