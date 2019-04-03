В Мексике предложили убрать памятники Колумбу

Короткая ссылка
Зелёная экологическая партия Мексики предложила убрать с улиц городов страны памятники Христофору Колумбу и Эрнану Кортесу
В Мексике предложили убрать памятники Колумбу
  • globallookpress.com
  • © Michael Szönyi/imageBROKER.com

Об этом сообщает El Universal.

Отмечается, что данную идею во фракции обосновывают их участием в испанской конкисте в XV-XVI веках.

«Эти два персонажа представляют собой первопричину и приведение в действие конкисты, которая, как уже говорилось, была столь же выгодной для Европы, сколь бесчеловечной, разрушительной и опустошительной для индейского мира», — заявила депутат Тереса Рамос Арреола.

В октябре 2017 года сообщалось, что вандалы в американском Провиденсе облили красной краской памятник Христофору Колумбу и оставили на нём оскорбительные надписи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить