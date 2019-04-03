В Мексике предложили убрать памятники Колумбу

Зелёная экологическая партия Мексики предложила убрать с улиц городов страны памятники Христофору Колумбу и Эрнану Кортесу

Об этом сообщает El Universal.

Отмечается, что данную идею во фракции обосновывают их участием в испанской конкисте в XV-XVI веках.

«Эти два персонажа представляют собой первопричину и приведение в действие конкисты, которая, как уже говорилось, была столь же выгодной для Европы, сколь бесчеловечной, разрушительной и опустошительной для индейского мира», — заявила депутат Тереса Рамос Арреола.

В октябре 2017 года сообщалось, что вандалы в американском Провиденсе облили красной краской памятник Христофору Колумбу и оставили на нём оскорбительные надписи.