В Мексике предложили убрать памятники Колумбу
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Об этом сообщает El Universal.
Отмечается, что данную идею во фракции обосновывают их участием в испанской конкисте в XV-XVI веках.
«Эти два персонажа представляют собой первопричину и приведение в действие конкисты, которая, как уже говорилось, была столь же выгодной для Европы, сколь бесчеловечной, разрушительной и опустошительной для индейского мира», — заявила депутат Тереса Рамос Арреола.
В октябре 2017 года сообщалось, что вандалы в американском Провиденсе облили красной краской памятник Христофору Колумбу и оставили на нём оскорбительные надписи.