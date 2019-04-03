Помпео обсудил c президентом Колумбии ситуацию в Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео и президент Колумбии Иван Дуке в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле и борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Они договорились продолжать совместную работу в поддержку восстановления венесуэльским народом демократии и смягчения продолжающегося гуманитарного и миграционного кризисов», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. 

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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