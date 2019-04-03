ЕС намерен выделить ОЗХО более €11 млн

Евросоюз выделит €11,6 млн на реализацию проектов Организации по запрещению химического оружия (ОЗXО). Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил финансирование в размере €11,6 млн на 2019-2022 годы на деятельность Организации по запрещению химического оружия», — указывается в сообщении в Twitter.

The @EUCouncil approved a contribution worth €11.6 million for 2019-2022 to the activities of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons @OPCW



Read more ⬇ — EU Council Press (@EUCouncilPress) 2 апреля 2019 г.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что некоторые государства — члены ОЗХО намерены использовать организацию для реализации собственных интересов.

Он, в частности, отметил, что со стороны некоторых стран ведётся закулисная деятельность, не контролируемая руководством ОЗХО, а среди участников организации продолжается раскол относительно позиции по применению химического оружия.