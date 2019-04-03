ЕС намерен выделить ОЗХО более €11 млн

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Евросоюз выделит €11,6 млн на реализацию проектов Организации по запрещению химического оружия (ОЗXО). Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил финансирование в размере €11,6 млн на 2019-2022 годы на деятельность Организации по запрещению химического оружия», — указывается в сообщении в Twitter.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что некоторые государства — члены ОЗХО намерены использовать организацию для реализации собственных интересов.

Он, в частности, отметил, что со стороны некоторых стран ведётся закулисная деятельность, не контролируемая руководством ОЗХО, а среди участников организации продолжается раскол относительно позиции по применению химического оружия.

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