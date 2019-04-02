Кнайсль: Британия должна выступить с предложением по брекситу до 9 апреля

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Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что власти Великобритании должны выступить с конкретным предложением по брекситу до 9 апреля — за день до внеочередного саммита ЕС.

«Мы, как ЕС, не хотим становиться заложниками... И это (предложение. — RT) должно быть представлено в самом крайнем случае вечером 9 апреля», — передаёт её слова РИА Новости.

По мнению Кнайсль, если парламент Великобритании в ближайшее время не поддержит соглашение о выходе страны из состава Европейского союза, то 12 апреля произойдёт «жёсткий» брексит.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал ситуацию вокруг брексита.

Также глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Британии Терезы Мэй остаться у власти.

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