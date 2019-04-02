ВМС Румынии 5—13 апреля проведут в Чёрном море учения Sea Shield

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Военно-морские силы Румынии c 5 по 13 апреля проведут учения Sea Shield 19 в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы румынского Министерства обороны.
ВМС Румынии 5—13 апреля проведут в Чёрном море учения Sea Shield
  • © Игорь Чуприн
  • РИА Новости

«В учениях примут участие 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Голландии и Турции», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что военнослужащие будут практиковаться отражать подводные, надводные и воздушные угрозы, адаптированные к типологии угроз безопасности в регионе Чёрного моря.

Иностранные корабли прибудут в румынский порт Констанца 6 апреля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшее время проведёт учения в Чёрном море с участием кораблей Украины и Грузии.

27 марта стало известно, что Военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения типа PASSEX в Чёрном море.

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