ВМС Румынии 5—13 апреля проведут в Чёрном море учения Sea Shield
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- РИА Новости
«В учениях примут участие 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Голландии и Турции», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что военнослужащие будут практиковаться отражать подводные, надводные и воздушные угрозы, адаптированные к типологии угроз безопасности в регионе Чёрного моря.
Иностранные корабли прибудут в румынский порт Констанца 6 апреля.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшее время проведёт учения в Чёрном море с участием кораблей Украины и Грузии.
27 марта стало известно, что Военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения типа PASSEX в Чёрном море.