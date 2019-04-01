Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
- Reuters
Об этом информирует издание VG.
По словам Сульберг, она планирует посетить форум «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге вместе с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
«Мы попросили о встрече с президентом Путиным. Это хорошая возможность продолжить диалог, который у нас существовал с Россией, также и в непростое время», — сказала Сульберг.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Путин 9 апреля примет участие в форуме «Арктика — территория диалога» и встретится с Сульберг.