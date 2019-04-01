Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.

Об этом информирует издание VG.

По словам Сульберг, она планирует посетить форум «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге вместе с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

«Мы попросили о встрече с президентом Путиным. Это хорошая возможность продолжить диалог, который у нас существовал с Россией, также и в непростое время», — сказала Сульберг.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Путин 9 апреля примет участие в форуме «Арктика — территория диалога» и встретится с Сульберг.