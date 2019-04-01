Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
- Reuters
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Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.
«Когда джинсы из денима впервые создали в 1873 году, их носили рабочие и шахтёры американского Запада. Деним — это прочная и долго не изнашивающаяся ткань, её не надо стирать часто», — говорится в тексте.
Кроме того, издание подчёркивает, что джинсы стоит сушить не в стиральной машинке, а на свежем воздухе.
В феврале газета «Известия» передавала, что в «Росконтроле» рассказали об итогах проверки стиральных порошков на эффективность и безопасность для здоровья.