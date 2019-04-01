Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц

В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.

Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.

«Когда джинсы из денима впервые создали в 1873 году, их носили рабочие и шахтёры американского Запада. Деним — это прочная и долго не изнашивающаяся ткань, её не надо стирать часто», — говорится в тексте.

Кроме того, издание подчёркивает, что джинсы стоит сушить не в стиральной машинке, а на свежем воздухе.

В феврале газета «Известия» передавала, что в «Росконтроле» рассказали об итогах проверки стиральных порошков на эффективность и безопасность для здоровья.