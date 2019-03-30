Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах средств со счетов американцев украинца
«Согласно обвинительному заключению, Мусиенко обвиняется в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству, направленной против корпораций и частных лиц США. Предположительно он запустил схему в 2009 году и продолжал до 2012 года», — указано в тексте.
Ранее правительство Эстонии одобрило решение об экстрадиции в США трёх граждан и двух неграждан страны, которых американские власти обвиняют в причастности к наркомафии.