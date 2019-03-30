Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах средств со счетов американцев украинца

Министерство юстиции Соединённых Штатов сообщило, что Южная Корея выдала Вашингтону гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на общую сумму не менее $2,8 млрд.

«Согласно обвинительному заключению, Мусиенко обвиняется в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству, направленной против корпораций и частных лиц США. Предположительно он запустил схему в 2009 году и продолжал до 2012 года», — указано в тексте.

Ранее правительство Эстонии одобрило решение об экстрадиции в США трёх граждан и двух неграждан страны, которых американские власти обвиняют в причастности к наркомафии.