Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах средств со счетов американцев украинца

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Министерство юстиции Соединённых Штатов сообщило, что Южная Корея выдала Вашингтону гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на общую сумму не менее $2,8 млрд.

«Согласно обвинительному заключению, Мусиенко обвиняется в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству, направленной против корпораций и частных лиц США. Предположительно он запустил схему в 2009 году и продолжал до 2012 года», — указано в тексте.

Ранее правительство Эстонии одобрило решение об экстрадиции в США трёх граждан и двух неграждан страны, которых американские власти обвиняют в причастности к наркомафии.

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