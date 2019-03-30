Палестинцы планируют «марш миллионов» по случаю годовщины антиизраильских протестов

Тысячи палестинцев намерены собраться в субботу, 30 марта, на границах сектора Газа в связи с наступлением первой годовщины «Великого марша возвращения» — кампании антиизраильских протестов.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Абделатиф аль-Кануа.

«Наш народ готов в субботу, 30 марта, выйти на «марш миллионов», продолжая борьбу за полное снятие блокады и право беженцев вернуться в свои дома, которые они были вынуждены покинуть», — объяснил он.

Ранее Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.