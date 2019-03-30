Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

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В Армии обороны Израиля сообщили, что израильский танк обстрелял позицию палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

«(Израильский. — RT) танк недавно атаковал позицию, принадлежащую террористической организации ХАМАС, на севере сектора Газа в ответ на запуск самодельных взрывных устройств (палестинской стороной. — RT) в сторону охранного ограждения», — уточняется в тексте.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приложить все усилия для защиты граждан от атак из сектора Газа. 

Также спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты.

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