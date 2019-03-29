Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС
«Мэй изначально надо было идти на более радикальные меры и просто передоговариваться с Северной Ирландией. Сейчас пока что ситуация тупиковая», — сказал эксперт.
Абзалов также отметил, что жёсткий или мягкий выход из ЕС для Великобритании в любом случае лучше, чем затягивание.
«Сбитый тайминг приводит к очень серьёзным последствиям для Великобритании вообще и для Мэй в частности», — заключил эксперт.
Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.