Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение парламента Великобритании отклонить соглашение с Евросоюзом по брекситу в третий раз.

«Мэй изначально надо было идти на более радикальные меры и просто передоговариваться с Северной Ирландией. Сейчас пока что ситуация тупиковая», — сказал эксперт.

Абзалов также отметил, что жёсткий или мягкий выход из ЕС для Великобритании в любом случае лучше, чем затягивание.

«Сбитый тайминг приводит к очень серьёзным последствиям для Великобритании вообще и для Мэй в частности», — заключил эксперт.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.