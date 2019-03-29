Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС

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Мария Носулько
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение парламента Великобритании отклонить соглашение с Евросоюзом по брекситу в третий раз.

«Мэй изначально надо было идти на более радикальные меры и просто передоговариваться с Северной Ирландией. Сейчас пока что ситуация тупиковая», — сказал эксперт.

Абзалов также отметил, что жёсткий или мягкий выход из ЕС для Великобритании в любом случае лучше, чем затягивание.

«Сбитый тайминг приводит к очень серьёзным последствиям для Великобритании вообще и для Мэй в частности», — заключил эксперт.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

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