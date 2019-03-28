В ФРГ опасаются нехватки медпродукции в случае «жёсткого» брексита

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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выразил опасение, что Германия может столкнуться с нехваткой продуктов медицинской промышленности в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
В ФРГ опасаются нехватки медпродукции в случае «жёсткого» брексита
  • Reuters

Об этом сообщает Handelsblatt.

По его словам, если будет реализован сценарий «жёсткого» брексита, это приведёт к тому, что модели имплантов, кардиостимуляторов и продукции для исследования образцов крови должны будут заново пройти лицензирование.

«В случае неупорядоченного брексита разумно предположить, что десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться и будут недоступны на европейском рынке», — указал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.

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