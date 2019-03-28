Жертвами ЧП в Сиэтле стали два человека
Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого мужчина угнал автомобиль, убив его владельца, и попытался скрыться с места ЧП.
Two killed, two critically wounded after gunman opens fire on Sand Point Wayhttps://t.co/Wod2MrUw15pic.twitter.com/LIloNju4Se— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 28 марта 2019 г.
Некоторое время спустя он попал в ДТП, жертвой которого стал ещё один человек. Позднее преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время стрелок находится в одной из больниц региона под охраной.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле.