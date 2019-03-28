Жертвами ЧП в Сиэтле стали два человека

В полицейском департаменте Сиэтла сообщили, что в результате инцидента со стрельбой в городе погибли два человека, ещё двое получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого мужчина угнал автомобиль, убив его владельца, и попытался скрыться с места ЧП.

Two killed, two critically wounded after gunman opens fire on Sand Point Wayhttps://t.co/Wod2MrUw15pic.twitter.com/LIloNju4Se — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 28 марта 2019 г.

Некоторое время спустя он попал в ДТП, жертвой которого стал ещё один человек. Позднее преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время стрелок находится в одной из больниц региона под охраной.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле.