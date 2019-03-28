Жертвами ЧП в Сиэтле стали два человека

Короткая ссылка
В полицейском департаменте Сиэтла сообщили, что в результате инцидента со стрельбой в городе погибли два человека, ещё двое получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого мужчина угнал автомобиль, убив его владельца, и попытался скрыться с места ЧП.

Некоторое время спустя он попал в ДТП, жертвой которого стал ещё один человек. Позднее преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время стрелок находится в одной из больниц региона под охраной.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить