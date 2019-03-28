Помпео выразил надежду на проведение на Украине успешных выборов

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что предстоящие на Украине президентские выборы пройдут успешно и власти страны продолжат проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

«Мы надеемся, что (на Украине. — RT) пройдут успешные выборы, и после этого будет успешно сформировано правительство», — цитирует его РИА Новости.

Помпео также отметил, что в США ожидают от Украины продолжения реализации антикоррупционных реформ.

«Эти реформы будут ключевыми для полного восстановления демократии», — заключил он.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.

Ранее лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обратился к гражданам страны с призывом голосовать ответственно, а не «по приколу».

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты Владимира Зеленского.