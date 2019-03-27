Ушаков прокомментировал сообщения о плане Нетаньяху по Сирии
- РИА Новости
«Сирийская проблематика (в ходе визита. — RT) обсуждалась очень и очень обстоятельно, но какого-то конкретного плана на бумаге со стороны израильской делегации мы не получали», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Нетаньяху якобы представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по Сирии.
При этом подробностей приведено не было.
Данную информацию также прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.